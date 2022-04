Sourcesense, ricavi salgono a 4,4 milioni di euro in 1° trimestre 2022

Sourcesense

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese, ha registratopari a 4,4 milioni di euro circa nel, in crescita del 26% circa rispetto al 31 marzo 2021 (3,5 milioni di euro). Lasi attesta a 5,4 milioni di euro (cassa) circa, in miglioramento di 1,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021 (cassa per 4,1 milioni di euro)."I primi tre mesiregistrata nel 2021 - ha commentato l'- Siamo consapevoli del crescente interesse verso le nostre tecnologie e abbiamo la sensazione di avere effettivamente un'offerta di valore per il mercato. Coerentemente con quanto annunciato anche in altre occasioni, intendiamo portare a termine: sono state individuate società target orientate a potenziare l'offerta delle linee a maggiore valore aggiunto e siamo al lavoro per definire queste operazioni strategiche e in linea con i piani di crescita".