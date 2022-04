Alkemy acquista altre azioni proprie

Alkemy

società specializzata nell’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende

(Teleborsa) -ha reso noto di aver, tra l’11 e il 13 aprile 2022, complessivamenteal prezzo medio di 16,794 euro per unpari a, in esecuzione della delibera assembleare del 26 aprile 2021.A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 13 aprile 2022, Alkemy detiene 183.268 azioni proprie, pari al 3,267% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, laallunga il passo rispetto alla seduta precedente portandosi a 17,38 euro.