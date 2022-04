American Airlines prevede profitto in secondo trimestre su forte domanda

American Airlines

(Teleborsa) -ha battuto le stime degli analisti nel, con una forte ripresa dei viaggi a marzo che ha contribuito a compensare un calo a gennaio causato dalla variante Omicron del Covid-19. Isono stati di 8,9 miliardi di dollari, contro i 4 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2020 e gli 8,8 miliardi di dollari previsti dal mercato, secondo dati Refinitiv. Si tratta di unadei ricavi del periodo comparabile 2019. La compagnia aerea ha chiuso i primi tre mesi dell'anno con circa 15,5 miliardi di dollaritotale disponibile.La società ha comunicato unadi 1,6 miliardi di dollari nel periodo, o -2,52 dollari per azione. Escludendo le partite speciali, la perdita netta del primo trimestre è stata di 1,5 miliardi di dollari o -2,32 dollari per azione, contro aspettative per una perdita di 2,40 dollari. La compagnia aerea è statae prevede di essere redditizia nel secondo trimestre in base alle tendenze attuali della domanda e alle previsioni del prezzo del carburante.Il CEO si è detto "ottimista sulla continua ripresa nel secondo trimestre e oltre". "Ile, di conseguenza, prevediamo di essere redditizi nel secondo trimestre sulla base delle nostre attuali ipotesi sul prezzo del carburante - ha affermato Robert Isom - Il lavoro che abbiamo svolto negli ultimi due anni - semplificando la nostra flotta, modernizzando le nostre strutture, perfezionando la nostra rete, sviluppando nuove partnership, implementando nuovi strumenti per clienti e membri del team e assumendo migliaia di nuovi membri del team - ci ha molto".