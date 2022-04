Assicura Agenzia chiude 2021 in forte crescita: produzione premi +10%

(Teleborsa) -chiude l’eserciziocon unaa 1,2 miliardi di Euro.(+41% i premi dei rami elementari, +63% le+36% le polizze temporanee caso morte) sia nella previdenza complementare (+30%).A fine 2021 il portafoglio complessivo dicon circa 700 mila polizze attive, in aumento del 20% sul 2020 ed oltre 195mila nuove sottoscrizioni nel corso dell’anno. Sono oltre 257 milioni di Euro i premi protezione, 5,7 i miliardi investiti in strumenti finanziari assicurativi e 686 milioni i contributi versati nella previdenza complementare.La, che secondo le stime ANIA, evidenziano un aumento dei premi dell’ 1,8% per il settore Danni (a fronte di un calo del 4,5% dell’RC Auto e di una crescita del 7% degli altri rami) e del 4,5% per il settore Vita.nella proposta diin occasione dei sinistri, con oltre 24 mila pratiche gestite negli ultimi 12 mesi, in aumento del 19% rispetto al 2020, ed una percentuale di sinistri liquidati pari al 91% rispetto agli eventi denunciati., che hanno conosciuto una profonda revisione, a favore dei prodotti multiramo, che permettono di ripartire l’investimento in più componenti e che rappresentano oltre i due terzi dei volumi complessivi.Anche la controllatahaposizionandosi tra i primi. L’utile d’esercizio 2021 è pari aperQuesto è stato possibile - ha sottolineato l'Amministratore Delegato di Assicura Agenzia– grazie alla condivisione, sempre più trasversale con le banche aderenti, del valore strategico dell’offerta assicurativa, particolarmente in questa fase che hadi un’adeguata offerta di protezione assicurativa, che possa soddisfare efficacemente i"Nel 2021 - ha concluso Salvetta -rinnovando con due ulteriori edizioni il master per le PMI, e abbiamo prestato particolare attenzione alla sostenibilità, introducendo la firma elettronica avanzata tramiteche da maggio a dicembre ci ha permesso di