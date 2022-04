AT&T, ricavi core in aumento nel 1° trimestre. Utile sopra le attese

AT&T

(Teleborsa) -, società statunitense di telecomunicazioni, ha registratopari a 38,1 miliardi di dollari nel, rispetto ai 43,9 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2021. Sul calo del 13,3% pesano la cessione di attività cedute (U.S. Video nel terzo trimestre e Vrio nel quarto trimestre) e i minori ricavi di Business Wireline. Sono aumentati, invece, i ricavi WarnerMedia, Mobility e Consumer Wireline. Se si escludono gli impatti di WarnerMedia e Xandr, idi AT&T sono stati pari a 29,7 miliardi di dollari, in aumento del 2,5%.L'è sceso a 4,8 miliardi di dollari da 7,5 miliardi di dollari di un anno fa. L'è stato di 0,77 dollari, in calo rispetto agli 0,85 dollari dello stesso trimestre di un anno fa. Ledel mercato, secondo dati Refinitiv, erano per un utile per azione rettificato di 0,59 dollari su ricavi per 29,5 miliardi di dollari. Il, inclusi 1,3 miliardi di dollari di distribuzioni da DIRECTV classificate come attività di investimento, è stato di 0,7 miliardi di dollari per il trimestre rispetto ai 4,2 miliardi di dollari di un anno fa."AT&T è entrata in una nuova era, affrontando questo momento opportunistico da unagrazie alle nostre reti in evoluzione, una migliore esperienza del cliente, una base clienti in crescita 5G e fibra e un bilancio molto più forte - ha affermato il- E continuiamo a fare progressi costanti nel nostro percorso per diventare il miglior fornitore di banda larga d'America". Stankey ha sottolineato che i risultati, incluso il free cash flow, "sonoper realizzare le indicazioni per l'intero anno fornite durante il recente Analyst Day".