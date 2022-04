Brembo, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,27 euro

Brembo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, ha approvato ilchiuso al 31 dicembre 2021 e la distribuzione di ununitario lordo di 0,27 euro per ogni azione in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse le azioni proprie. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022, con stacco della cedola n. 5 il giorno 23 maggio 2022 (record date 24 maggio 2022).I soci hanno approvato la proposta di un, finalizzato a: compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni; eseguire operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari; acquistare azioni proprie in un’ottica di investimento a medio e lungo termine.Gli azionisti hanno approvato la Politica in materia didel Gruppo Brembo per il 2022 (sezione I) ed espresso parere favorevole con voto consultivo sui compensi corrisposti nel 2021 (sezione II). Approvata anche la, dopo la sua cooptazione da parte del CdA dello scorso 3 marzo, fino al termine del mandato del consiglioin carica. Manuela Soffientini è membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazione e Nomine.