Chevron scivola in fondo al mercato di New York

colosso petrolifero statunitense

Dow Jones

gigante oil di San Ramon

indice americano

Chevron

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,81% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 170,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 163,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 177,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)