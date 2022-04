Chiusura contrastata per Wall Street. Netflix a -35%

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilin aumento dello 0,71%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.459 punti, in prossimità dei livelli precedenti.il(-1,49%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,5%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,46%),(+1,34%) e(+0,80%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,07%) e(-1,36%).Al top tra i(+7,10%),(+2,67%),(+2,38%) e(+2,30%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,70%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,31%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Tra i(+2,73%),(+2,72%),(+2,50%) e(+2,30%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -35,12%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,89%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 9,11%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,45%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 27,4 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 175K unità; preced. 185K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,2 punti; preced. 58,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 58 punti; preced. 58 punti)15:45: PMI composito (preced. 57,7 punti).