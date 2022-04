Consumi petroliferi su a marzo. Sale benzina col maggior uso di auto ibride

(Teleborsa) -(+711.000 tonnellate) a circa, mese che si confronta con un marzo 2021 ancora impattato dalla pandemia e dalle misure di contenimento connesse alla terza ondata., ultimo mese pre-pandemico, i consumi risultano. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Unem - Unione energie per la mobilità.insieme sono stati pari a 2,7 milioni, con un(+451.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2021. Ciò deriva probabilmente da una scapito di quello pubblico, per i timori sanitari ancora presenti nonostante il superamento delle restrizioni. Ma l'aumento dei volumi della benzina venduta sulla rete, più elevati del 6% rispetto a quelli del 2019 (+35.000 tonnellate), rispetto alla diminuzione dell’1,9% del gasolio (-24.000 tonnellate), riflettono laa favore di altre alimentazioni, in particolare ibride a benzina.Il, pur in ripresa di circa il 156%, risulta ancora inferiore del 30% rispetto al 2019. Flessione per i consumi di bitume (-39%) e i lubrificanti (-3,3%), che riflette il rallentamento delle attività industriali per l’aumento dei prezzi di materie prime ed energia.grazie al miglioramento delle attività commerciali e dei servizi connessi ai flussi turistici per le festività pasquali. Una view controbilanciata dalle, viste le ulteriori sanzioni alla Russia che limitano lo scambio di merci e prodotti ed i record delle quotazioni di materie prime ed energia, che rischiano di penalizzare i consumi interni, limitando il recupero verso il 2021.