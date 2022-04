ENAV, ripresa traffico spinge i conti 2021. Ritorno al dividendo

ENAV

(Teleborsa) -, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2021 cona 836,6 milioni di euro, in aumento dell'8,5% rispetto al 2020, una 222,4 milioni di euro, in aumento del 5,5% rispetto al 2020 (EBITDA margin pari a 26,6%) e una 78 milioni di euro, in aumento del 44,6% rispetto al 2020. Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea di distribuire unpari a 58.506.483,25 euro, corrispondenti a 0,1081 euro per azione; sarà posto in pagamento il 26 ottobre 2022, con data stacco cedola il 24 ottobre 2022 e record date il 25 ottobre 2022.Il, espresso in unità di servizio, è cresciuto del 44,9% rispetto al 2020. Nel dettaglio, il traffico nazionale (voli con partenza e arrivo sul territorio italiano) ha fatto registrare un aumento del 51,3% e il traffico internazionale commerciale (voli con partenza o arrivo in uno scalo sul territorio italiano) ha registrato un aumento del 36,7%. Ihanno registratoun record nella storia del gruppo ENAV, attestandosi a 33 milioni di euro con un incremento del 22,3% rispetto al 2020, principalmente grazie ai ricavi della controllata IDS AirNav."Siamo certamente soddisfatti dei risultati economico-finanziari raggiunti che vanno oltre le attese, ma lo siamo ancor di più perché stiamo, garantendo una qualità del servizio eccellente, grazie anche alle nostre persone che stanno supportando la ripresa del settore", ha commentato l'amministratore delegato"Questo ci ha consentito di tornare a proporre all'assemblea la remunerazione dei nostri azionisti - ha aggiunto - Di pari passo continuiamo nel percorso di digitalizzazione ed innovazione dei sistemi del gruppo, nonché nella realizzazione delle strategie che abbiamo delineato. La notevole performance nel mercato non regolato è uno dei risultati concreti ottenuti. Il futuro ci vede protagonisti per supportare l’evoluzione sostenibile del settore, che passa anche attraverso lo sviluppo dei droni e della urban air mobility".L'al 31 dicembre 2021 presenta un saldo di 483,5 milioni di euro in peggioramento, rispetto al 31 dicembre 2020, di 238,4 milioni di euro. Tale variazione negativa è dovuta all'effetto della, che ha prodotto un flusso di cassa negativo, nonostante la ripresa delle attività di controllo del traffico aereo rispetto al 2020, non ancora però ai livelli del 2019, e ai maggiori debiti commerciali non correnti riferiti principalmente ai balance rilevati nel 2021.