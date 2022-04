Eni sigla accordo con Repubblica Congo per aumento produzione ed export GNL

Eni

(Teleborsa) -per l’aumento della produzione l’. L'impegno è stato siglato dal Ministro degli Idrocarburi del Congoe dall’Amministratore Delegato dialla presenza del Ministro degli Esteri congolese, del suo omologoe del Ministro della Transizione Ecologica. In seguito alla firma si è tenuto un incontro con il Presidente della Repubblica del CongoL’accordo prevede, tramite lo sviluppo di un progetto dia partire dal 2023 e capacità a regime di(oltre 4,5 miliardi di metri cubi/anno). L’export di GNL permetterà di valorizzare la produzione di gas eccedente e la domanda interna congolese.La Repubblica del Congo e Eni hanno anche concordato la definizione diper la promozione della transizione energetica sostenibile nel Paese, in particolare negli ambiti delle energie, della, della conservazione e la gestione sostenibile delle, dell’adozione di sistemi di clean cooking, cattura, utilizzo e lo stoccaggio dellaEni è ad oggi l'unica società impegnata nello sviluppo delle ingenti risorse di gas della Repubblica del Congo e attualmente fornisce gas alla Centrale Elettrica del Congo (CEC), che garantisce il 70% della produzione di energia elettrica del Paese. Eni è presente in Congo da oltre 50 anni.