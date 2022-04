Fine Foods prosegue il buy-back

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 21 aprile 2021,ha comunicato di aver, dal'11 al 14 aprile 2022, complessivepari allo 0,0436% del capitale sociale al prezzo medio ponderato di 8,9903 euro, per uncomplessivo pari aA seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, al 14 aprile, la Società detiene 1.322.481 azioni proprie, pari al 5,1740% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, composto ribasso per, in flessione dell'1,35% sui valori precedenti.