Gas, Turchia rilancia maxi giacimento Mar Nero

(Teleborsa) - Laha deciso di puntare in maniera massiccia sulscoperto due anni fa neluna scelta che si inserisce in scia alle crescenti tensioni mondiali sul fronte degli approvvigionamenti di materie prime e energia, a valle dellae delle sanzioni occidentali alla Russia. Per questo,ha annunciato che aumenterà ed estenderà gli incentivi statali per lo sviluppo del progetto di sfruttamento del giacimentocon. Lo riporta il Daily Sabah parlando del decreto presidenziale approvato ieri.Al progetto della compagnia energetica statale turca(TPAO) saranno applicate esenzioni fiscali e altri sgravi, secondo la Gazzetta ufficiale. L'investimento totale previsto dal progetto è pari a 9,9 miliardi di dollari e prevede una durata di 11 anni. La Turchia intende costruire un complesso industriale che si occuperà della produzione del gas del giacimento Sakarya che e' stato scoperto a circa 150 chilometri dalla costa turca sul Mar Nero e che ha una capacità stimata di 540 miliardi di metri cubi di gas. La struttura sarà operativa nel primo trimestre del 2023.La Turchia è totalmente dipendente dalle importazioni di gas, in particolare proprio dalla Russia ma il giacimento Sakarya punta a ridurre queste importazioni di un quarto al picco della produzione. Ankara intende iniziare a pompare gas dall'area nel 2023 ma l'obiettivo presuppone la costruzione di una rete offshore diA novembre si prevede il completamento dei primi 39 chilometri, secondo quanto ha scritto lunedì scorso l'agenzia Anadolu: il gas verrà trasportato dal porto di Filyos alla rete nazionale. Il picco di produzione potrebbe essere raggiunto in, secondo il governo turco.Intanto, anche guardando inda quello russo per rendere l’Italia indipendente sotto il profilo energetico da Mosca. A questo serve ladi queste ore con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e quello della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a rappresentare Roma nei due Paesi africani visto che il P: entro l’inverno bisognerà riempire gli stoccaggi per far fronte ai mesi freddi e, nel giro di 2 o 3 anni, liberarsi dalla “schiavitù” russa.