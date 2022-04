Indel B, utile 2021 sale a 15,8 milioni. Dividendo di 1 euro

Indel B

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha registratopari a 188,3 milioni di euro, in aumento del 47,5% rispetto all'esercizio 2020. L'è stato di 25,8 milioni di euro, rispetto ai 18,3 milioni di euro dell'anno precedente. L'è stato di 15,8 milioni di euro, in aumento del 56,8%, mentre laè negativa per 12,8 milioni di euro (rispetto a -4,6 milioni del 31 dicembre 2020). Il gruppo è esposto per circa 2,5 milioni di euro di fatturato nella Federazione Russa."Nel 2021 il gruppo ha sensibilmente migliorato i propri risultati, dimostrazione che sono ormaida Covid-19 sui principali mercati in cui opera - ha commentato l'- Anche il settore dell'Hospitality che per buona parte dello scorso anno mostrava ancora difficoltà a recuperare quanto perso nel 2020 ha finalmente invertito la tendenza registrando un aumento rispetto allo stesso periodo precedente"."Siamo pertanto molto soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto, soprattutto in considerazione del contesto generale molto complesso che ha caratterizzato tutto l'esercizio, riuscendo a superare le innumerevoli difficoltà grazie all'efficacia delle azioni intraprese dal gruppo a tutti i livelli - ha aggiunto - I risultati del 2021 confermano quindi la, che continueranno a guidare la crescita futura del gruppo".Il consiglio di amministrazione proporrà la distribuzione di un dividendo relativo all'esercizio 2021 per massimi 5.842.000 euro a dividendo mediante distribuzione di undella società, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio, con data di pagamento il giorno 08 giugno 2022 (stacco cedola 06 giugno 2022) e con record date alla data del 07 giugno 2022.