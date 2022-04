Mondo TV, nuova intesa su Robot Trains nella ex Jugoslavia

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ha raggiunto un', gruppo di società con sedi in Slovenia, Croazia e Serbia, per la licenza deidi cui già detiene i diritti di distribuzione del giocattolo.L'intesa avrà durata die avrà come copertura i territori di Croazia, Slovenia e Bosnia Erzegovina, con "pagamento di unfisso di licenza,, ma consentirà il rilancio dei piani di vendita del giocattolo nell’area balcanica della property Robot Trains", si legge in una nota.