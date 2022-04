Open Fiber è connectivity partner del Comicon: 10 gigabit al secondo per i fan di videogiochi e fumetti

(Teleborsa) - Ilriparte per una nuova avventura che guarda al futuro. E lo fa anche grazie alla tecnologia innovativa disocietà leader nelle reti in fibra ottica di ultima generazione. I partecipanti all’evento organizzato nella Mostra d’Oltremare potranno infatti navigare su internet alla massima velocità disponibile sul mercato: 10 gigabit al secondo sullarealizzata a. Dieci Gbps simmetrici in download e upload, ovvero 100 volte 100 megabit, dedicati ai tanti appassionati di arte, cultura, fumetti e videogiochi attesi da venerdì 22 a lunedì 25 aprile negli spazi fieristici.Open Fiber èdel Comicon grazie alla sua innovativa capacità di implementare e gestire servizi ultrabroadband all’avanguardia. La società guidata dall’amministratore delegato Mario Rossetti è il primo operatore in Italia (e fra i primi in Europa) a fornire un servizio dida 10 Gigabit al secondo simmetrici, dimostrando la flessibilità della propria architettura di rete in grado di sostenere le evoluzioni tecnologiche dei prossimi anni.Unadiin grado di superare il Gigabit, unita a latenze inferiori ai 5 millisecondi, è fondamentale in particolare per chi utilizza i videogiochi sia a livello professionale che amatoriale. Ecco perché Open Fiber, in collaborazione con ProGaming, è presente nel Padiglione 6 con postazioni attrezzate e console di ultima generazione per dare vita a sfide tra pro-player, talent dei videogames e pubblico di appassionati videogiocatori.Attenta a tutti i risvolti legati all’universo di internet, Open Fiber intende promuovere anche un momento di sensibilizzazione sociale., in particolare, tocca all’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il Disagio Giovanile il compito di raccontare un fenomeno col quale tante famiglie si ritrovano a lottare spesso senza strumenti. Alle ore 18, sul palco principale del Comicon, prenderanno la parola Luca Massacesi (medaglia Olimpica a Barcellona ’92 e presidente dell’Osservatorio) ed Emanuele Blandamura (campione europeo di pugilato).