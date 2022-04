Ucraina, Mariupol si prepara a cadere: Kiev propone una "sessione speciale di negoziati" in città

(Teleborsa) - Una "" a, la città portuale sul Mar d'Azov assediata. È la proposta avanzata dall'Ucraina alla Russia attraverso, consigliere della presidenza ucraina e uno dei negoziatori della delegazione di Kiev. "Siamo pronti a tenere una sessione speciale di negoziati a Mariupol. Per salvare i nostri ragazzi, (il battaglione) Azov, i soldati, i civili, i bambini, i vivi e i feriti. Tutti", ha scritto su Twitter.Ladella città è però ormai appesa a un filo. I combattenti del reggimento Azov e i marines di Kiev continuano a lottare, asserragliati nell'insieme a centinaia di civili, tra cui molte donne e bambini, ma sanno che respingere l'assedio è ormai impossibile. "Il nemico è dieci volte più numeroso di noi", hanno già ammesso, chiedendo al mondo di essere "salvati". Tutto pur di non finire nelle mani dei nemici, che intanto preparano già la grande parata per celebrare la conquista il 9 maggio. Si prepara quindi a cadere dopo quasi due mesi dall'inizio del conflitto, il bastione strategico tra ile laDue ultimatum russi per deporre le armi sono andati a vuoto, l'ultimo nel pomeriggio di mercoledì. "Ordigni potenti sono stati lanciati diverse volte, siamo stati bombardati anche dalle barche. Siamo sotto assedio. È un fronte a 360 gradi", ha raccontato, vicecomandante del battaglione Azov. "Potrebbero essere i nostri ultimi giorni, le nostre ultime ore", ha detto in un disperato videomessaggio su Facebook il maggiore, comandante della 36/ma brigata dei marines, che aveva scritto anche al Papa, chiedendo a "tutti i leader mondiali" di aiutarli a fuggire in "un Paese terzo".Secondo quanto hanno riportato le autorità ucraine ilda Mariupol "non ha funzionato" nemmeno nella giornata di ieri.