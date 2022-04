Wall Street passa in negativo

Dow Jones

(Teleborsa) - Dopo un avvio in rialzo gli indici di Wall Street, spinti dalle trimestrali, passano in negativo. Sul fronte macroeconomico, le nuove richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione, sono diminuite più delle attese, mentre l'indice manifatturiero della Fed di Philadelphia ha evidenziato che i prezzi pagati sono aumentati ai massimi dal giugno 1979 e che l'occupazione è salita a un livello record.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una variazione pari a -0,13%; mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.438 punti. Poco sotto la parità il(-0,66%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,32%.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,54%),(-1,50%) e(-1,01%).Tra i(+4,20%),(+2,12%),(+1,74%) e(+1,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,90%.In perdita, che scende del 2,36%.Calo deciso per, che segna un -1,08%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,03%.Al top tra i, si posizionano(+6,07%),(+2,44%),(+2,38%) e(+2,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,09%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,15 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 5,60%.Sensibili perdite per, in calo del 5,38%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PhillyFed (atteso 21 punti; preced. 27,4 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 180K unità; preced. 186K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,2 punti; preced. 58,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 58 punti; preced. 58 punti).