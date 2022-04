BB Biotech, Q1 in perdita. Pochi aggiustamenti a portafoglio

BB Biotech

(Teleborsa) -, società d'investimento nel campo delle biotecnologie e quotata su Euronext STAR Milan, ha registrato unadi CHF 300 milioni, contro un utile netto di CHF 221 milioni nello stesso periodo del 2021. L'azione di BB Biotech ha realizzato nei primi tre mesi dell'anno un rendimento complessivo del -11.3% in CHF e -8.6% in EUR. Il team di gestione ha sfruttato questa fase di correzione peral 113% (110,9% nel trimestre precedente) in quanto crede che, "dopo le correzioni degli ultimi dodici mesi, molte aziende presentano valutazioni di forte richiamo".La società ha attuatonel primo trimestre del 2022. È stata chiusa la posizione indopo che l'azienda non è riuscita ad attuare una strategia di pricing plausibile per il farmaco anti-Alzheimer (Aduhelm). Il portafoglio è composto da 31 posizioni, di cui le prime 8 costituiscono poco più di 60% del NAV. In termini settoriali, la maggior esposizione è verso le malattie rare, seguita da oncologia e da neurologia/psichiatria.Per quanto riguarda l', BB Biotech sottolinea che, nonostante la pandemia e la complessa situazione geopolitica che alimenta il clima di incertezza, "il comparto delle biotecnologie sta compiendo progressi significativi verso il suo obiettivo di fornirein grado di produrre un impatto positivo e sostenibile sui pazienti e sul sistema sanitario". La società d'investimento aggiunge che "le grandi aziende biofarmaceutiche detengono complessivamente una. Queste risorse sono un prerequisito decisivo per attività sostanziali di fusione e acquisizione (M&A) in prospettiva futura".