Borse europee in rosso, Piazza Affari inclusa

(Teleborsa) -in rosso, pur sopra i minimi toccati in avvio, sulla prospettiva che la Federal Reserve possa avviare una stretta di politica monetaria più aggressiva. Segnali negativi giungono anche dai derivati statunitensi che lasciano presagire una partenza debole per la borsa di Wall Street, più tardi.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,082. L'è in calo (-0,83%) e si attesta su 1.934,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,50%, scendendo fino a 102,2 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +170 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,64%.in perdita, che scende dell'1,90%, seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,81%; pesante, che segna una discesa di ben -1,56 punti percentuali: l'attenzione degli investitori è concentrata sulle, con il ballottaggio del weekend tra il presidente uscente Emmanuel Macron e la sfidante Marine Le Pen. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,72%; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,66%, scendendo fino a 26.664 punti., segna un buon incremento, che riporta un +0,81% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,00%.Seduta negativa per, che scende del 3,55%.Sensibili perdite per, in calo del 3,08%.In apnea, che arretra del 3,00%.Tra i(+1,78%),(+1,62%),(+1,15%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,95%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,52%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,95%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,94%.Tra lepiù importanti:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,9%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 54,1 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 7,2%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,5%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 54,7 punti; preced. 56,5 punti).