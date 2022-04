CAREL Industries, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,15 euro

CAREL Industries

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, gruppo quotato su Euronext Star Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, hadi esercizio 2021 e di destinare l'utile netto (pari a 27.318.447 euro) come segue: distribuzione agli azionisti di unper ciascuna azione, con data di stacco cedola il 20 giugno 2022, record date il 21 giugno 2022 e pagamento il 22 giugno 2022; il residuo ad altre riserve.I soci hanno anche esaminato la Relazione sullae sui compensi corrisposti, approvando la politica in materia di remunerazione relativa all’esercizio 2022 descritta nella prima sezione ed esprimendosi in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa. Infine, via libera alla nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell’autorizzazione approvata con delibera del 20 aprile 2021.