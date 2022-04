ENEA e Assobiotec presentano Rapporto annuale

(Teleborsa) - Sarà presentatoil"Le imprese di biotecnologie in Italia", con un focus su start-up e PMI. Interverranno rappresentanti di Federchimica Assobiotec, ENEA, AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), CDP Venture Capital Sgr, Fondazione Enea Tech Biomedical, IAB (Italian Angels for Biotech), Humanitas Research Hospital e OpenZone.La mattinata sarà divisa in due momenti: il primo dedicato alla presentazione del Rapporto annuale che fotografa l realtà dell’industria biotech attiva nel nostro Paese. A seguire un approfondimento su Startup e PMI con dati di dettaglio e la Tavola Rotonda "Trasformare la conoscenza in valore: il ruolo chiave di startup e PMI e il nodo del loro finanziamento".