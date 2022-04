Forte calo del mercato di Tokyo. Asia inclusa

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Chiude in forte ribasso la piazza diseguendo la performance negativa dei mercati americani, la vigilia, dopo che il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha detto che è appropriato alzare i tassi più velocemente, ed una stretta di 50 pb è sul tavolo nel meeting di maggio.L'indice tecnologicoaccusa un calo dell'1,56%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,20%.Consolida i livelli della vigilia(+0,13%); in discesa(-0,77%).Negativo(-0,82%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per(-1,44%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,35%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,09%.Il rendimento per l'è pari 0,24%, mentre il rendimento deltratta 2,86%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,9%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 54,1 punti).