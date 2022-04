Gruppo CAP sigla innovativo accordo quadro per incentivare lavoro flessibile

(Teleborsa) -, gestore del servizio idrico integrato di Milano,che definisce, all'insegna dellaprivata, per far tesoro dell’investimento tecnologico e dell’esperienza operativa maturati durante il periodo pandemico."Questo nuovo accordo quadro è un importante traguardo che dimostra come ascolto, condivisione e voglia di innovare possano portare a grandi risultati", spiega, presidente e amministratore di Gruppo CAP, ricordando che "il capitale umano è da sempre al centro" della strategia aziendale e l'attuale regolamentazione si propone di "essere ancora più vicini alle persone e ai loro bisogni, di migliorare la qualità della vita e allo stesso tempo la produttività”.L’accordo, frutto di unche lavorano nell’azienda, è una risposta quanto più concreta ai loro bisogni, attraverso la definizione di nuoveche rafforzano la possibilità di conciliazione tra vita privata e lavorativa. Il nuovo accordo infatti detta principi più flessibili per, a partire da 2 giorni settimanali, nuove regole sul, tra cui la definizione di fasce orarie specifiche per le riunioni, la, s una maggioree l’incremento del valore delerogato anche per le giornate di smart working. Attenzione particolare è riservata al, con l’estensione del congedo obbligatorio per i neopapà e speciali permessi per agevolare l’inserimento nel sistema scolastico. Non manca, inoltre, l’attenzione al sociale tramite ilIl Gruppo CAP ha rivisto ancheadottando misure straordinarie a, per preservare la continuità dei cantieri e delle attività dei propri fornitori, e assicurare ai cittadini un servizio pubblico essenziale come l’approvvigionamento idrico,.