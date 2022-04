Il Frecciarossa sposa la Scuderia Ferrari: logo sulle monoposto già da Imola

(Teleborsa) -, entrambe espressione del Made in Italy, danno vita ad unadei motori italiani. Due realtà che hanno in comune tre elementi: la velocità, l'alta ingegneria ed il colore rosso, che contraddistingue le carrozzerie delle auto di Maranello così come la livrea del Frecciarossa.E così il, in calendario domenica 24 aprile, vedrà per la prima volta ildella Scuderia Ferrari. Dopo Imola, il brand di punta di Trenitalia sarà sèpeso anche nei Gran Premi di Spagna, di Francia e di Monza.Diventando Official Partner di Scuderia Ferrari, il Frecciarossa si conferma leader nei collegamenti ad alta velocità in Italia e nel resto d'Europa, dove è già presente in Francia, sulla tratta Milano-Parigi-Lione, e in Spagna, dove debutterà a breve.Trenitalia con questa partnership consolida il proprio, con la sua presenza in prestigiosi eventi, sostenendo istituzioni e aziende italiane e facilitando la mobilità con collegamenti sempre più frequenti, anche in occasioni di grande richiamo pubblico.