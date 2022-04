In ribasso Wall Street, aumentano i commenti hawkish

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

materiali

utilities

Kimberly-Clark

American Express

Verizon Communications

Salesforce

Apple

DOW

Boeing

Verizon Communication

American Express

United Health

3M

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

JD.com

Docusign

Match

Intuitive Surgical

T-Mobile Us

Dexcom

Ross Stores

(Teleborsa) - A, si muove sotto la parità il, che scende a 34.564 punti, con uno scarto percentuale dello 0,66%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,37%, scambiando a 4.377 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,16%); in lieve ribasso l'(-0,23%). Gli investitori si trovano a valutaredi funzionari delle banche centrali. Il presidente della Federal Reserveha detto ieri che un aumento di 50 punti base dei tassi di interesse "sarà sul tavolo" nel prossimo meeting di politica monetaria in programma il 3 e 4 maggio. Sempre nella giornata di ieri, il vice presidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos, aveva affermato che la BCE dovrebbe terminare gli acquisti di bond a luglio, con un possibile primo rialzo dei tassi nello stesso mese.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,41%),(-0,98%) e(-0,57%).Intanto continuano ledelle grandi aziende., colosso del settore dei prodotti in carta, ha registrato una trimestrale sopra le attese in un contesto descritto come "volatile e inflazionistico"., attiva nei servizi finanziari e di viaggio, ha visto le sue performance finanziarie trainate dalla spesa per viaggi e intrattenimento., fornitore statunitense di banda larga e di telecomunicazioni, ha detto di aspettarsi i risultati finanziari 2022 nella parte bassa della guidance precedentemente fornita.La- l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la politica cinese "zero covid" che ha richiesto l'imposizione di nuovi lockdown, le maggiori pressioni su filiere globali, commodity e mercati finanziari - rendono gli operatori sempre più pessimisti. "Esiste un modo per separare il rumore di fondo dai segnali davvero utili per gli investimenti? - si è chiesto Greg Meier, Senior Economist di Allianz Global Investors - Innanzitutto occorre mantenere una certa lungimiranza. Ai mercati non piace l'incertezza, vale a dire che, almeno sino a che la visibilità non migliorerà. La nostra analisi indica che le azioni tendono a perdere terreno prima di una crisi geopolitica per poi recuperare nei 3-6 mesi successivi alla fine delle turbolenze. Naturalmente la situazione odierna non ha precedenti e i trend passati non sono molto utili. La cosa importante è che, malgrado la fase di debolezza dell’economia globale, la".In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,80%),(+0,68%),(+0,65%) e(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,11%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,39 punti percentuali.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,41%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,27%.(+5,29%),(+4,62%),(+2,67%) e(+2,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,92%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,87%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,31%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,2 punti; preced. 58,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 58 punti; preced. 58 punti)15:45: PMI composito (atteso 57 punti; preced. 57,7 punti)13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1%; preced. -2,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%).