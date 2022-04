Mascherine al chiuso, Speranza: "Decisione prossima settimana"

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività stabile alAncora alto il numero delle vittime che oggi sonoQuesti i numeri del bollettino diffuso oggi, 22 aprile, come ogni giorno dal Ministero della Salute.presa la prossima settimana lasull'obbligo di utilizzare le mascherine al chiuso e dopo un confronto con la comunità scientifica". Lo ha dichiarato il Ministro della Saluteall'Ansa. Secondo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni le mascherine al chiuso potrebbero rimanere per, anche se gli esperti hanno posizioni diverse sull'allentamento o meno di questa misura che è in scadenza ilA raccomandare prudenza lo stesso ministro Speranza insieme all'Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Superiore di Sanità e molti virologi.!La pandemia è una vicenda tutt'altro che chiusa - ha aggiunto. L'arrivo della guerra ha provocato un effetto di natura comunicativa: è come se la guerra avesse preso il posto del Covid, questo è comprensibile ma non è corretto. In realtà si è aggiunta al Covid, non lo ha sostituito.Intanto, secondo quanto emerge dai dati del Ministero della salute sulla situazione del contagio, sono oltre(16.008.181) le persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia ele persone attualmente positive (+309) mentre i guariti sono 14.622.593 (+73.233).invece, le dosi di vaccino somministrate in Italia, rispetto le 141.900.421 consegnate, cioè il 96,2%. La cifra è fornita dal report dedicato del ministero della Salute aggiornato alla mattina di oggi.