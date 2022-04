Renault, ricavi trimestre in calo a 9,7 miliardi

Renault

(Teleborsa) -chiude ilcon il fatturato che scende a 9,7 miliardi di euro (-2,7%), a causa del contesto difficile venutosi a creare per lae per laIl gruppo automobilistico francese ha vistoa 552.000 unità, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.Il gruppo conferma le sue prospettive finanziarie annunciate lo scorso marzo 2022 e presenterà, in occasione di un Capital Market Day nell'autunno del 2022, un aggiornamento dei target finanziari e della sua strategia.