Reply, assemblea approva bilancio 2021 e dividendo

Reply

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2021, confermando la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,80 Euro per azione. Il dividendo verrà posto in pagamento il 25 maggio 2022, con data di stacco dividendo fissata il 23 maggio 2022 (record date il 24 maggio 2022).I soci hanno, inoltre, autorizzato un, revocando quello attualmente in corso approvato nell’Assemblea del 26 aprile 2021: l’obiettivo prioritario di tale programma è l’acquisto di azioni al servizio di piani di incentivazione azionaria, di operazioni finalizzate all’acquisizione di partecipazioni, di operazioni di finanza straordinaria e/o conclusione di accordi con partner strategici.