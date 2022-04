UE, pagamento gas russo in rubli possibile senza violare sanzioni

(Teleborsa) - Le società dell'Unione europea potrebberodel Vecchio Continente contro Mosca, anche se l'implementazione della procedura non è ancora chiara. È quanto afferma lain un documento, inviato agli stati membri e pubblicato online, che contiene alcune FAQ riferite al provvedimento di marzo con cui il Cremlino chiede agli acquirenti di energia di aprire conti bancari con Gazprombank, nei quali i pagamenti in euro o dollari potranno essere convertiti in rubli."Le società dell'UE possono chiedere alle loro controparti russe di adempiere ai propri obblighi contrattuali con le stesse modalità di prima dell'adozione del Decreto, ovvero- si legge nel documento - Il decreto 31 marzo non preclude una procedura di pagamento in linea con le misure restrittive dell'UE. Tuttavia, la procedura per le deroghe alle prescrizioni del Decreto non è ancora chiara".Alla domanda se gli importatori di gas dell'UE possono interagire con Gazprom e GazpromBank per cercare una soluzione accettabile o se possonoper i pagamenti del gas, l'esecutivo UE ha risposto: "l'impegno con Gazprom o GazpromBank, al di là dei divieti di rifinanziamento relativi a quest'ultima [...]. Allo stesso modo, non vietano l'apertura di un conto con GazpromBank. Tale impegno o conto, tuttavia, non dovrebbe portare alla violazione di altri divieti previsti dai regolamenti UE".A un quesito se gli operatori dell'UE possono effettuare bonifici in euro sul conto presso GazpromBank se, in precedenza o contemporaneamente, hanno dichiarato chiaramente che il loro obbligo di pagamento termina con questo trasferimento, viene risposto: "Sì, le società dell'UE potrebbero dichiarare chiaramente che intendono adempiere ai propri obblighi derivanti dai contratti in essere e, in linea con i contratti esistenti, come prima dell'adozione del decreto".