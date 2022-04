Visco (Bankitalia): paesi emergenti sotto enormi pressioni con guerra

(Teleborsa) - "La carenza di beni di prima necessità, gli straordinari aumenti dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari, l'aumento dei costi commerciali e le interruzioni nelle catene di approvvigionamento stanno già mettendo i". Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia,, intervenendo al Development Committee della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale di Washington (USA). "La storia dimostra che i bruschi aumenti dei prezzi dei generi alimentari spesso innescano, che a loro volta aumentano fragilità, povertà, conflitti e violenza", ha aggiunto.Il numero uno di Bankitalia ha poi affrontato il tema del debito. "Già in aumento prima della pandemia, lee in via di sviluppo stanno raggiungendo livelli allarmanti. Il rallentamento della crescita globale in seguito allo shock del Covid-19 ha aumentato il rischio che i paesi cadano in difficoltà di indebitamento. La guerra in Ucraina non potrà che aggravare le fragilità macroeconomiche con lo shock sui prezzi dei generi alimentari, nonché - e anche come conseguenza - con l'aumento dei costi dell'energia e dei fertilizzanti". Nonostante tutto, la trasparenza sul debito rimane "un prerequisito per una gestione efficace del debito e la chiave per raggiungere e mantenere la sostenibilità del debito", ha sottolineato.Secondo Visco, le conseguenze della guerra in Ucraina non devono far perdere di vista gli. "La comunità globale, il G20, le istituzioni finanziarie internazionali e tutti gli attori multilaterali devono moltiplicare i loro sforzi nella mitigazione e nell'adattamento ai cambiamenti climatici; prevenzione, preparazione e risposta alla pandemia; e digitalizzazione", ha spiegato.A breve termine, la guerra potrebbe comunque avere un. "Gli alti prezzi del petrolio e del gas ei rischi per la loro futura disponibilità stanno portando alcuni paesi ad intensificare la loro domanda di carbone. In molte economie la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche da combustibili fossili, è diventata una priorità", ha detto il governatore della Banca d'Italia. Ha ribadito che "la direzione delle politiche ambientali non è cambiata e restano validi i piani a medio e lungo termine per la riduzione delle emissioni di carbonio. Deve essere chiaro chee che il perseguimento deglinei tempi adeguati è ancora la priorità, nonostante la questione di come integrare questi obiettivi nella necessità di sicurezza energetica".L'intervento al Development Committee si è concluso allargando lo sguardo alle trasformazioni dell'economia globale. "Fino alla pandemia,hanno facilitato la forte riduzione della povertà estrema, contribuendo alla convergenza del reddito pro capite tra i paesi - ha spiegato - Ma a ciò si sono aggiunte significative perdite in termini di sicurezza del lavoro e di welfare per fasce non trascurabili della popolazione, che avrebbero richiesto adeguate misure di riequilibrio". "La guerra in Ucraina è un cambiamento profondo e drammatico che può interrompere questo processo e, forse, portare a diversi- ha aggiunto - Ma la pandemia ci ha insegnato che la comunità globale, comprese le istituzioni finanziarie internazionali, può promuovere una cooperazione di successo all'interno di un quadro collaborativo e multilaterale".