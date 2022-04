Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,69%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.243 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,09%); in frazionale calo l'(-0,58%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,68%),(-1,35%) e(-1,23%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,53%),(+1,26%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,08%.In perdita, che scende del 2,53%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,31 punti percentuali.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,85%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,16%),(+3,36%),(+3,30%) e(+3,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,16%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,97%.scende dell'1,93%.Seduta negativa per, che scende del 2,09%.