Eventi e scadenze: settimana del 25 aprile 2022

(Teleborsa) -Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà all'Altare della Patria per la Deposizione di una corona d'alloro in occasione delle celebrazioni del 77° anniversario della LiberazioneParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodoIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Marzo 2022IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat Trimestrali - Presentazione elenchi INTRASTAT trimestrali relativi al 1° trimestre 2021 solo per via telematica.Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa - Il Presidente Mattarella interviene all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa a StrasburgoBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema8.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaTesoro - Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- Appuntamento: Al termine dell’Assemblea il Presidente Enrico Postacchini e l’Amministratore Delegato Nazareno Ventola incontreranno la stampa- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2021- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio di esercizio 2021; Delibera distribuzione utile dell’esercizio 2021; Nomina CDA e Collegio Sindacale- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa al termine dell’Assemblea. In collegamento l'AD di Italgas, Paolo Gallo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti finanziari.- CDA: Risultati del I trimestre 2022- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 - seconda convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella interverrà all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, a StrasburgoBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaCNEL - AssembleaAssemblea Unioncamere - L'Assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio si svolge a Roma. Intervento introduttivo di Andrea Prete, Presidente Unioncamere e conclusioni di Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo economico8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di marzoTesoro - Asta BOT- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 - prima convocazione (seconda convocazione in data 2 maggio)- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021- Assemblea: Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Assemblea Ordinaria dei Soci prevista in prima convocazione (eventuale seconda convocazione il 28.04.2022)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021 - unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Comunicato stampa- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine dell’Assemblea- Assemblea: Bilancio di esercizio 2021, Delibera destinazione utile dell’esercizio 2021, Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022 e Nomina organi sociali - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2021 (unica convocazione)BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiBCE - Pubblicazione del Rapporto annuale 2021 della BCEBCE - Bollettino EconomicoParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento10.00 - Unindustria - Assemblea generale - L'Assemblea generale di Unindustria si svolge al Teatro dell'Opera a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio MattarellaTesoro - Regolamento BTP Short - BTP€i- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2021 (eventuale seconda convocazione 29 Aprile 2022)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Prima convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio annuale al 31/12/2021- Assemblea: Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Prima convocazione Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Risultati del I trimestre 2022- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Approvazione del Bilancio 2021- Assemblea: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 – Prima convocazione- Assemblea: Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2021- Assemblea: Bilancio (prima convocazione)- Assemblea: Assemblea dei Soci- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio precedente- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 (prima convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31.12.2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 - Prima convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione Bilancio al 31/12/21- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 - Unica convocazione- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 - Unica convocazione- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Assemblea degli azionisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 - Prima Convocazione- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2021 - unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 - Unica convocazione- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio precedenteBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; Rapporto sulla stabilità finanziariaGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- Assemblea: Seconda convocazione - Approvazione del bilancio d’esercizio 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 (seconda convocazione)- Assemblea: Assemblea dei soci in unica convocazione- Assemblea: Approvazione del Bilancio 2021- Assemblea: Bilancio- CDA: Esame dei principali indicatori di performance commerciali ed economico finanziari al 31 marzo 2022- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021, della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e rinnovo degli organi sociali - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 - Prima convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati finanziari- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 – Seconda convocazione- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio (seconda convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 - unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2021 e nomina nuovo Consiglio di Amministrazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2021 della Capogruppo e della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e nomina del Consiglio di Amministrazione - Unica convocazione- Assemblea: Approvazione del Bilancio 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e nomina CdA- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e rinnovo degli Organi Sociali- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Terna SpA chiuso al 31 dicembre 2021 e della destinazione degli utili- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 - Seconda Convocazione- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 - unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di Vimi Fasteners dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e presa visione del bilancio consolidato del Gruppo Vimi chiuso al 31 dicembre 2021, in unica convocazione- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 - Prima convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioImposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-04-2022