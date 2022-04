Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 33.628 punti, con uno scarto percentuale dello 0,54%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.241 punti.Senza direzione il(+0,13%); in lieve ribasso l'(-0,56%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-5,48%),(-2,07%) e(-1,67%) sono tra i più venduti.Tra i(+1,22%),(+1,11%),(+0,78%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,41%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,95 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,60%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,96%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,31%),(+6,24%),(+5,01%) e(+5,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,27%.Sensibili perdite per, in calo del 3,24%.In apnea, che arretra del 3,16%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,37%.