Aeroporto di Bologna, assemblea approva bilancio 2021

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria dei Soci diha approvato il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2021 che si è chiuso con ricavi consolidati in calo del 13,3% ed un Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato tornato ad essere positivo per 3,5 milioni di euro. Il risultato netto consolidato si è attestato ad una perdita di 6,7 milioni di euro, a confronto con il risultato negativo di 13,6 milioni di euro del 2020.Al riguardo e su proposta dell’organo amministrativo, l’Assemblea ha deliberato di rinviare all’esercizio 2022 la perdita registrata da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna nell’esercizio 2021, pari ad Euro 7.542.353,77.L’Assemblea ha inoltre provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel numero di 9 Consiglieri come previstoda Statuto della società, sulla base del meccanismo del voto di lista, il cui mandato triennale avrà scadenza con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024.