Alkemy nomina Ruth Blanch CEO di controllata spagnola

Alkemy

(Teleborsa) -, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, ha, controllata con sede a Madrid. La manager avrà il compito di consolidare la leadership e il posizionamento di Alkemy in Spagna, e più in generale nel panorama digitale del sud Europa.Blanch ha lavorato in, due delle agenzie di comunicazione leader in Spagna, per poi approdare in, di cui è stata per 8 anni Country Manager per la Spagna e Vicepresident per l'Europa. Ha inoltre seguito la fusione di Rebold e Antevenio."Con oltre 25 anni di esperienza professionale nella gestione di attività di media digitali, Ruth arricchirà competenze e offerta di Alkemy Iberia, supportandone la crescita per i prossimi anni", ha commentato Duccio Vitali, amministratore delegato di Alkemy. "Attraverso lee sfruttando, siamo pronti ad avere un impatto ancora maggiore per i nostri clienti e partner", ha aggiunto Blanch.