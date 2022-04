Andamento incerto per i mercati asiatici su timori per nuove restrizioni

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, dopo le perdite significative di lunedì. A pesare sono ancora le prospettive di un inasprimento e prolungamento dei, con misure che potrebbero portare a nuove interruzioni della supply chain globale e avere ripercussioni sulle previsioni sull’economia globale (già indebolite dall'impennata dei prezzi energetici in seguito all'invasione russa dell'Ucraina).mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,54%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,05%, e negativa per, che perde lo 0,78%. In denaro(+0,93%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per(+0,45%). In rialzo(+0,98%); in forte calo(-1,98%).“I mercati hanno reagito negativamente alla notizia che il Covid-19 si sta diffondendo più rapidamente in Cina, suscitandoCiò ha avuto un impatto diretto sui mercati asiatici e si è anche diffuso sui mercati finanziari globali", hanno scritto in una nota gli analisti di ANZ Research.Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,07%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,21%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,16%.Il rendimento dell'scambia 0,24%, mentre il rendimento per ilè pari 2,83%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,7%; preced. 2,7%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 2%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,4%; preced. -0,8%).