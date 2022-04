Cina, sequestro merce Ferragamo contraffatta grazie a collaborazione con Amazon

Amazon

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - La divisione contro i crimini da contraffazione di(Counterfeit Crimes Unit, CCU) ehanno scoperto la produzione di, segnalando il tutto all'autorità cinese per la Supervisione e Gestione del Mercato a Yiwu City, nella provincia di Zhejiang. In seguito ad un'indagine da parte dell'autorità cinese, i funzionari hanno fatto irruzione nel deposito del contraffattore,che altrimenti sarebbero stati venduti attraverso i canali di vendita al dettaglio in tutto il mondo.Questo caso ha avuto origine dall'di Amazon e Ferragamo contro dei malfattori che hanno tentato di vendere nel negozio di Amazon, spiega un comunicato congiunto. Nel febbraio 2021, Amazon e Ferragamo hanno anche intentato due cause congiunte presso il Tribunale degli Stati Uniti - Distretto occidentale di Washington -, sostenendo che quei malfattori avevano cospirato per utilizzare i marchi registrati di Ferragamo, senza autorizzazione, per ingannare i clienti sull'autenticità e l'origine dei prodotti e sull'affiliazione con Ferragamo.Le misure anticontraffazione online e offline di Salvatore Ferragamo hanno permesso, nel 2021, di far rimuovere oltre 22,000 prodotti contraffatti e profili illeciti dallee oltre 130,000di prodotti contraffatti da negozi online. Grazie alla collaborazione con le autorità locali, sono stati sequestrati quasi 450,000 prodotti contraffatti nel mondo.