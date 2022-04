(Teleborsa) - La Sezione controllo enti dellala relazione sulla, cioè i risultati economico-finanziari relativi a ciascuno di essi ed il complessivo andamento del settore parchi. Il documento ha affrontato, fra l’altro, gli aspetti legati alla “Digitalizzazione dei parchi nazionali”, obiettivo dell’investimento 3.2 del PNRR.Dall’esame delle singole gestioni, sono emerseal conferimento deglirelativi a dipendenti ed a soggetti esterni, anchein capo allo stesso soggetto o con numerosi avvicendamenti per periodi limitati.Ilresta, anche nel 2020, a finanza derivata daiche, con una rilevante componente vincolata, sono in lieve aumento sul 2019 (da 72,3 adi euro), mostrando tuttavia(85,1%, contro il 63,1 del 2019).resta su valori, con l’eccezione degli enti Appennino Lucano, Appennino Tosco- Emiliano, Gran Sasso e Maiella che sono comunque in netta contrazione sul 2019 (da 10 a 3 milioni di euro). Ammontano adi euro le, anch’esse in forte calo rispetto ai 32,2 milioni del 2019, con un’incidenza complessiva che passa dal 28,1 all’11,3%, essenzialmente a causa della crisi pandemica.La2020 del settore, pur con un, è insul 2019 (49,6 milioni). Il rdell’intero comparto si attesta a, in. Il saldo delladel settore registra undi euro, in rilevante aumentorispetto ai 17 milioni del 2019. Analogamente, ilevidenzia un incremento del 10,3%, assestandosi adi euro a fine 2020.