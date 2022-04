Elezioni Francia, Emmanuel Macron è di nuovo Presidente

(Teleborsa) -si aggiudica leconsecutiva, convincendodei voti validamente espressi. A determinare la vittoria contro le forze dell'estrema destra i vori confluiti del candidato della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon.La sfidantechiude condei votanti ed ha rappresentato un grande scoglio per la rielezione di Macron. A farla da padrona anche l'astensione, che ha raggiunto la quota più alta per un ballottaggio dal 1969 al 28,01% degli aventi diritto.Grande festa dei sostenitori di Macron, arrivato sotto la Tour Eiffel sulle note dell'europeissimo Inno alla Gioia, ma con molti più pensieri per il futuro ed una squadra da ripensare, anche alla luce degli sviluppi internazionali e dell'esito delle elezioni, deciso dai voti di estrema sinistra. Delusione fra i sostenitori di Marine Le Pen, che parla comunque di un "risultato eclatante" e promette battaglia per le legislative di giugno.Al Presidente Macron sono arrivate ledi rito dei leader mondiali, compreso il Presidente russo, quello ucrainoed il Presidente cinese. Il presidente americano, nel suo messaggio di congratulazioni, ha affermato "non vedo l'ora di continuare la nostra stretta cooperazione, in particolare per sostenere l'Ucraina, difendere la democrazia e contrastare il cambiamento climatico",