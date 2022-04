Ex Ilva, i sindacati annunciano uno sciopero di 24 ore il 6 maggio

(Teleborsa) - Il consiglio di fabbrica unitario dei delegati Rsu di Fim, Fiom, Uilm e Usb dello stabilimentodiha indetto per il 6 maggio prossimo unodi 24 ore dei lavoratori diretti, di Ilva in As e dell'appalto, per chiedere a governo e azienda "sulla questione ambientale, occupazionale e industriale". La decisione è stata assunta dopo una serie di assemblee avviate con i lavoratori a seguito del mancato accordo sullaper ristrutturazione avviata dalla società il 28 marzo scorso per un massimo di tremila lavoratori in tutti i siti del gruppo, di cui 2.500 a Taranto."Abbiamo avviato un– hanno sottolineato le organizzazioni sindacali – che ci vedrà impegnati sul territorio in una serie di iniziative e mobilitazioni per mettere la parola fine sullaex Ilva". Con lo sciopero di 24 ore i sindacati intendono anche "avviare unpresso ilche chiarisca definitivamente il futuro di migliaia di lavoratori". "Ilsarà l'occasione per tornare ad essere protagonisti del cambiamento perché non intendiamo rinunciare alla possibilità di costruire un futuro sostenibile anche dal punto di vista sociale", spiegano i rappresentanti dei lavoratori.Lehanno invitato quindi "tutti i lavoratori a partecipare allo sciopero con presidio davanti alle portinerie per poi raggiungere la Portineria C-varco merci". Per Fim, Fiom, Uilm e Usb, "il tempo trascorre inesorabilmente trada parte della politica e del Governo con continui rinvii e incertezze, non ultimo il verbale di mancato accordo sulla cassa integrazione straordinaria che ha segnato negativamente il prosieguo di unamolto complessa, soprattutto per l'assenza di chiarezza sulle prospettive future del gruppo in merito alla questione ambientale, occupazionale e industriale"."Non è più pensabile che si discuta di, di decarbonizzazione, impianti ad idrogeno a lungo termine senza affrontare nel merito le tanteche riguardano il presente della fabbrica e di come dovrebbe essere gestita tale fase, evitando che continuino a pagare sempre i lavoratori", hanno concluso le sigle sindacali.