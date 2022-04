Jonix, assemblea approva bilancio 2021 e dividendo

JONIX

(Teleborsa) - L'degli azionisti di, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor, hadi esercizio al 31 dicembre 2021. I soci hanno deliberato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a 964.678 euro: 8.000 euro a riserva legale; 456.678 euro a riserva straordinaria; 500.000 euro a dividendo.È stata deliberata la distribuzione di unordinario lordo pari a, relativamente alle 6.542.900 azioni ordinarie in circolazione. Lo stacco cedola n. 1 sarà il 23 maggio 2022 (record date il 24 maggio 2022) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022.