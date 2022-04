La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,70%, a 34.049 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.296 punti.In rialzo il(+1,32%); sulla stessa linea, sale l'(+0,75%).(+1,53%),(+1,44%) e(+0,78%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-3,34%) e(-0,72%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,53%),(+2,44%),(+1,99%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,14%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,15%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,88%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+7,18%),(+6,70%),(+6,34%) e(+6,31%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,60%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,28%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,28%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,11%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1%; preced. -2,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18,9%; preced. 19,1%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -2%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 106 punti; preced. 107,2 punti)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,5%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,5%; preced. -4,1%).