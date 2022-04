Nomura torna in utile nel trimestre al 31 marzo 2022

Nomura

(Teleborsa) -ha registratodi 1.363,9 miliardi di yen (11,2 miliardi di dollari) nell'esercizio terminato il 31 marzo 2022, con una diminuzione del 3% su base annua. L'è stato di 226,6 miliardi di yen (1,9 miliardi di dollari) e l'è stato di 143,0 miliardi di yen (1,2 miliardi di dollari). Le entrate nette nel quarto trimestre sono state di 340,8 miliardi di yen (2,8 miliardi di dollari), in calo del 3% trimestre su trimestre ma in aumento del 100% anno su anno. L'utile prima delle imposte è stato di 49,5 miliardi di yen (408 milioni di dollari) e l'utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 31,0 miliardi di yen (255 milioni di dollari).La più grande banca d'affari giapponese si è ripresa dalle perdite registrate per il crollo dell'hedge fund. ed è stata aiutata dalla vendita di una parte della partecipazione nella consociata. Ciò compensa alcuninegli Stati Uniti, che il Chief Financial Officer Takumi Kitamura ha confermato essere relativi a titoli garantiti da mutui residenziali."Nel Wholesale,ha riportato i suoi migliori risultati dall'anno terminato a marzo 2017, quando i confronti sono diventati possibili - ha commentato il presidente Kentaro Okuda - La nostra attività di consulenza ha fornito una solida performance guidata da molteplici re mandati transfrontalieri e un aumento degli accordi di sostenibilità guidati da Nomura Greentech"."Nonostante la volatilità del mercato dovuta ai cambiamenti nella politica monetaria e all'aumento dei rischi geopolitici, la divisioneha mantenuto un, sostenuto da una gestione disciplinata del rischio e dalla diversificazione tra regioni e prodotti", ha aggiunto Okuda.