Positivi i Mercati del Vecchio Continente. Focus sulle trimestrali

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli Eurolistini rimbalzano quindi dalle significative perdite di ieri, dopo la seduta in chiaroscuro delle borse asiatiche e al rialzo finale di Wall Street, anche se restano lea causa delle dure restrizioni anti-Covid che la Cina sta continuando ad adottare.Continuano le, con la giornata odierna contraddistinta da quelle diha registrato un utile in crescita del 17% nel primo trimestre del 2022, trainato da Global Markets.ha visto invece calare i profitti per i primi tre mesi dell'anno, su una flessione dei ricavi e a causa di svalutazioni.ha registrato un utile in aumento nel Q1 e ha confermato la guidance per l'intero anno.Tra chi ha effettuato, a Piazza Affari scambia sopra la parità, che ha acquisito due nuovi ordini per complessivi 31 milioni di euro in Germania e Francia. Registra un buon progresso, con il numero di Birò ordinati nel primo trimestre del 2022 che è cresciuto del 71% rispetto allo stesso periodo del 2021. Positiva anche, la cui controllata statunitense ha venduto la partecipazione nella Joint Venture (JV) Advanced Acoustic Concepts (AAC) a TDSI, controllata della società francese Thales.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Lieve aumento dell', che sale a 1.901,4 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,55%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +175 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,59%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,19%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,67%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,84%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,76%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,69%, portandosi a 26.352 punti.Leggermente positivo il(+0,31%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,34%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,58%),(+2,24%),(+2,08%) e(+2,03%).del FTSE MidCap,(+2,60%),(+2,60%),(+2,60%) e(+2,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,85%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,63%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,54%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.Tra i dati01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,7%; preced. 2,7%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1%; preced. -2,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 19%; preced. 19,1%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -2%).