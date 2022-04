comparto del commercio in Italia

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

small-cap

Basicnet

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance delIlha aperto a quota 119.796,3, in accelerazione dell'1,54% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 466, dopo che in principio di giornata era a quota 462.Tra ledi Milano, ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,42%.