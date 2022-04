TIM mette a disposizione rete fibra ottica per monitoraggio eventi sismici sottomarini

TIM

(Teleborsa) -: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia () ed il GeoForschungsZentrum di Potsdam () hanno usato la rete per ilconnessi al vulcanismo attivo.L’esperimento, unico in Italia, si è svolto, nel tratto di 50 chilometri che collega la centrale TIM di Vulcano a Milazzo, ed ha utilizzato lacome, permettendo di acquisire i segnali registrati con(circa 4 metri)(1 kHz). Presso la centrale è stato installato il dispositivo DAS (Distributed Acoustic Sensing) in grado di inviare impulsi di luce nella fibra e di registrare il segnale retrodiffuso, dalla cui analisi si ricava il movimento della terra, con il controllo via Internet da remoto.Durante la sperimentazione sono stati, ora sottoposti allo studio degli scienziati, ma le primissime analisi hanno già rilevato che la nuova tecnologia adottata ha mostrato un’ottima accuratezza e sensitività dei segnali sismici.Questa importante iniziativa apre ache vedono le infrastrutture in, terrestri e sottomarine del Gruppo TIM, impiegate anche in ambito scientifico per lo sviluppo di soluzioni sensoristiche di nuova generazione, grazie alle competenze di primari enti di ricerca internazionali quali l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il GeoForschungsZentrum di Potsdam.