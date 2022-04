Ucraina, Guterres: trovare soluzioni per il cessate il fuoco il prima possibile

(Teleborsa) - "Siamo interessati a trovare i modi per creare le condizioni di un cessate il fuoco inil prima possibile, dobbiamo fare tutto ciò che è possibile" per questo obiettivo. È quanto ha dichiarato il segretario generale dell'Onu,, che ha incontrato questa mattina il ministro degli Esteri russo,, a Mosca. Guterres in giornata sarà ricevuto al Cremlino da Vladimir Putin. Il presidente russo questa mattina ha avuto un colloquio con il presidente turcoIl portavoce del Cremlino,, secondo quanto riferisce Interfax, ha fatto sapere che al centro della conversazione c'è stata la situazione in Ucraina. Secondo quanto riportato dall'agenzia turca Anadolu, Recep Tayyip Erdogan ha assicurato che Ankara "continuerà" con "tutti gli sforzi necessari" per contribuire ad arrivare a una "pace duratura" tra Russia e Ucraina. Erdogan avrebbe inoltre insistito sull'importanza di mantenere lo slancio "positivo" deidiNel frattempo vanno avanti isu. Il battaglione Azov sul suo canale Telegram ha riferito che sono stati lanciati nelle ultime 24 ore 35 attacchi aerei sull'acciaieria Azovstal, dove si nascondono anche civili. La milizia ucraina ha sottolineato che alcuni civili sono rimasti feriti e altri intrappolati tra le macerie."Molto presto la Commissione Ue dovrebbe concordare un sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia", ha infine affermato la Commissaria Ue per l'Energia,nel corso di una conferenza stampa in Polonia con il ministro dell'Ambiente polacco Anna Moskwa. "Il pacchetto di sanzioni, come i precedenti, richiede l'approvazione degli Stati membri Ue", ha ricordato Simson.