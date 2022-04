Ucraina, Lavrov: rischio "reale" Terza Guerra Mondiale, aperti a negoziati

(Teleborsa) - Latorna a paventare una, che definisce ", e parla del, perché "la buona volontà ha i sui limiti". E' quanto affermato dal Ministro degli Esteri russo, assicurando "noi continueremo a portare avanti negoziati con la delegazione di Volodymir Zelensky, e i contatti proseguiranno"."Ladi spaventare il mondo per il suo sostegno all’Ucraina", replica il ministro degli Esteri ucraino, spiegando che la minaccia della terza guerra mondiale ". Pertanto, il mondo deve raddoppiare il sostegno all’Ucraina in modo da farci prevalere e salvaguardare la sicurezza europea e globale"., chiarisce Lavrov, mentre le milizie russe puntano dritto ai loro obiettivi nel Donbass ed oltre, nella regione di Kharkiv, dove ci sono stati raid sul villaggio di Bezruky, che hanno provocato altre tre vittime fra i civili. Situazione drammatica anche per i circa mille civili, quasi tutti donne e bambini, intrappolati nell'acciaieria assediata di Mariupol, cui rimangono scorte di cibo e acqua solo per 48 ore.Trovata una, nel villaggio di Staryi Krym, dopo la scoperta delle prime due il 24 marzo ed il 7 aprile rilevate dal satellite.Frattanto i russi stanno cercando di colpire i trasporti e le infrastrutture critiche ed hanno, provocando morti e feriti. Anche Mosca ha confermato di ver colpito sei linee ferroviarie.Cresce l'allarme per, la regione separatista filorussa della Moldavia, che le milizie russe hanno già indicato come obiettivo da mettere al sicuro.