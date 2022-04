Acea, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,85 euro

Acea

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, multi-utility quotata su Euronext Milan, hadi Esercizio e ha presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile netto di 313,3 milioni di euro. Al momento dell'apertura dei lavori risultava rappresentato in assemblea il 90,56% circa del capitale sociale. I soci hanno, inoltre,il nuovo Collegio Sindacale e il Consigliere di AmministrazioneL'assemblea ha deliberato di destinare l'utile di Acea S.p.A., pari a 177.039.964,93 euro come segue: 8.851.998,25 euro, pari al 5% dell'utile, a riserva legale; 168.187.966,69 euro, unitamente agli utili portati a nuovo per 12.477.754,26 euro, ai soci per un ammontare totale pari a 180.665.720,95 euro. Il(cedola n. 23) di 180.665.720,95 euro, pari a, sarà messo in pagamento a partire dal 22 giugno 2022, con stacco cedola il 20 giugno e record date il 21 giugno.